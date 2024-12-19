Москва, 19 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что он почти не пользуется интернетом и редко смотрит телевизор.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Я редко смотрю телевизор — времени нет, в интернете почти не бываю», — сказал он.

Глава государства уточнил, что когда он всё-таки смотрит телевизор или заходит в интернет, то интересуется достижениями и успехами россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября президент поздравил коллектив Mediascope с 30-летием компании, отметив её лидерство в сфере медиаисследований. Глава государства отметил, что результаты исследовательской компании являются впечатляющими, а в их основе лежат талант и профессионализм сотрудников, а также творческий подход.