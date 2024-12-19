Лондон, 19 декабря, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции против пяти грузинских чиновников. Об этом сообщили в пресс-релизе британского правительства 19 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

Под ограничения попали глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава спецназа Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури.

Причиной введения санкций против чиновников, по словам британских властей, стало пресечение протестов в Тбилиси.

«Власти Грузии начали систематическое подавление демонстраций, гражданского общества, СМИ и деятелей оппозиции после общественного несогласия с решением «Грузинской мечты» приостановить движение страны к европейскому будущему. Это решение подрывает основополагающий компонент конституции Грузии и широко рассматривается как очередной шаг «Грузинской мечты», который делает Грузию более уязвимой для Кремля», — говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что всем пяти чиновникам запретили въезд в Великобританию, а их активы — заморозили.

Как передавало ИА Регнум, после серии протестов в Грузии премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что власти пресекли попытку «майдана».

12 декабря США ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». В Госдепе подчеркнули, что США осуждают акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, пригрозив подготовить дополнительные шаги для привлечения к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 13 декабря назвал бессмысленным и непонятным введение США санкций против Грузии. Он напомнил, что уходящая американская администрация не вводила против республики никаких санкций, когда в последние годы нахождения на посту президента Грузии Михаила Саакашвили рэкет бизнеса фактически был частью государственной системы, а «пытки людей приняли особо жестокий характер».

18 декабря глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что в попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Грузии видна заинтересованность втянуть страну в антироссийские действия по сценарию Украины.