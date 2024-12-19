Москва, 19 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что относится к России как к своей семье, а главное для него — люди.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

Глава государства отметил, что Россия — это не только большая территория, но также история, культура, обычаи и традиции. По словам Путина, для него самое главное — люди.

«Когда смотрю на достижения, на успехи наших людей. Сейчас был чемпионат мира по плаванию. Выходили ребята, здоровые, мощные, уверенные в себе, чемпионы мира, девочки красивые. Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успехов на международных олимпиадах. Смотрю на наших молодых учёных, с которыми я недавно встречался. Я радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Вот смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин подчёркивал, что единство и твёрдая воля к победе заложены в национальном характере россиян. Российский лидер добавил, что миллионы людей по всей стране стремятся внести вклад в общее дело. Всех их объединяет любовь к Родине и гордость за Россию и её героев.

Путин также отметил, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства также назвал огромной честью для себя вручение наград героям СВО, которые были удостоены звания Героя России.

В январе Путин заявил, что не любить родину — всё равно что не любить семью и своих детей. Путин подчеркнул, что такие вещи, как любовь к своей стране, должны быть заложены «прямо в подкорку».