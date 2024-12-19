Москва, 19 декабря, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Действующие меры поддержки для повышения демографии в России беспрецедентны, но недостаточны, так как страна не подходит к плановым показателям по рождаемости, заявила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицина в разговоре с ИА Регнум. Специалист полагает, что новые решения нужно «искать всем вместе».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

19 декабря, в рамках прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин описал демографическую ситуацию в стране фразой «девочки нужны», указав на снижение числа женщин репродуктивного возраста. Глава государства счёл ключевым для России вопрос повышения рождаемости.

По словам Кислициной, в России действуют беспрецедентные меры поддержки материального характера, такие как материнский капитал, однако этих мер недостаточно для улучшения ситуации.

«Они [принимаемые меры] эффективные, но мы же видим, что недостаточные. То есть мы не подходим пока к тем плановым показателям, которые заявлены. Об этом президент сегодня говорил. Вопрос в том, что нужно всем вместе искать новые решения, которые должны лежать в плоскости как развития материальных мер поддержки, так и нематериальных, ценностных параметров и ориентиров идеологической работы. То есть это огромный пласт работы», — отметила член Общественной палаты РФ.

Кислицина рассказала, что за год ситуация кардинально поменяться не может. На прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, было сказано о нововведении, в рамках которого поддержат тридцать пять самых отстающих по демографии регионов, в виде отдельных экономических программ. Эксперт также назвала это очень важной историей. Собеседница напомнила о том, что 20 декабря состоится заседание Государственного совета по теме «Семья». Специалист призвала посмотреть на результаты предстоящего обсуждения, и тогда можно будет предварительно оценить, какие пилотные проекты можно считать успешными. Эксперт пояснила, что в рамках Госсовета можно будет понять, как договорились регионы, как новые проекты будет внедряться, и, самое главное, что повлияло на повышение рождаемости в отдельно взятых субъектах.

«Фактически президент обозначил демографию как одну из главных задач для губернаторов. Теперь вопросы демографии, решения этих самых вопросов будет происходить на региональном уровне. В указе об оценке деятельности должностных лиц появился обновлённый перечень показателей (KPI), по которым будет оцениваться эффективная работа губернаторов. Там появился и параметр по демографии, на что сегодня и сделал акцент Владимир Путин», — сказала Кислицина.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В декабре 2024 году в российском ВЦИОМ сообщили, что на 10 новых браков в России приходится 8 разводов. Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по данному показателю.