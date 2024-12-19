Москва, 19 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Помилование Джозефом Байденом своего сына Хантера показало, что в уходящем президенте США больше человека, чем политика, заявил в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден с сыном Хантером

Глава российского государства отметил, что осуждать Байдена-старшего не следует.

«Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, Джозеф Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Уходящий президент США заявил, что его сын якобы стал «мишенью», а дела якобы объяснялись политическим давлением.

При этом ранее Байден-старший заявлял, что не собирается помиловать своего сына, если он будет признан судом виновным.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре 2024 года он признал вину по всем пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу было намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.