Москва, 19 декабря, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времён Великой Отечественной войны, американцы получили свою «денежку». Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Григорий Капустянский/РИА Новости

Он отметил, что вклад США и Великобритании в победу над нацизмом в годы Второй мировой войны был заметным, но их потери несопоставимы с потерями Советского Союза. Что касается поддержки в виде поставок по ленд-лизу, то этот долг закрыт.

«Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу — американцы с нас и эту денежку сняли», — сказал Путин.

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