Москва, 19 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Порносайты смотрят во всём мире, а не только в России, это беда и многих других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Artem Labunsky/unsplash

«Порносайты смотрят во всём мире. Это не только наша беда, но и беда многих других стран. Любые запреты имеют право на существование, но всегда нужно предложить альтернативу», — отметил российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936518" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин назвал порносайты бедой, которой нужна альтернатива

Путин уточнил, что на сегодняшний день в России не должно предприниматься ни одного шага, который раскалывал бы общество, будь то запрет абортов или же захоронение тела Владимира Ленина.

Как передавало ИА Регнум, правительство России пришло к выводу, что законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках ограничивает права женщин. Также в отзыве отмечено, что изменения приведут к увеличению расходов бюджетной системы РФ.

Ранее Путин назвал острой проблему абортов, подчеркнув, что необходимо бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми.

Тело Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать, также отметил Путин. Мавзолей — важная страница в памяти для многих людей, заявлял президент. У властей нет планов по перезахоронению тела Ленина, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.