Москва, 19 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что после двух с лишним лет, прошедших с начала спецоперации, он меньше шутит и почти не смеётся. Об этом он заявил 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, почти три года спецоперации были серьёзным испытанием для всех, и для страны, и для него лично.

«Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <…>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал президент.

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