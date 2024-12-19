Москва, 19 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак за помощь жителям Белгородской и Курской областей, которые пострадали от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Благодарность глава государства выразил в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря.

Кадр из видео Ксения Собчак

«Хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь — помощь конкретным людям», ― подчеркнул российский лидер.

Он также отметил роль всех волонтёров, которые помогают приграничным регионам. Президент подчеркнул, что иногда они тоньше чувствуют, что у государства получается, а что нет.

«За что всем им (волонтёрам. ― Прим. ред.) хочу выразить слова благодарности», — заявил Путин.

В ходе прямой линии Собчак задала вопрос российскому лидеру о помощи жителям Курской и Белгородской областей. Журналистка вместе с командой помогла 600 семьям переехать в другие регионы. Она предложила объединить такие общественные инициативы с деятельностью госорганов, чтобы люди могли получать всю помощь по системе одного окна.

Как передавало ИА Регнум, перед совмещёнными прямой линией и пресс-конференцией Путина Собчак сообщила, что она приготовила несколько вопросов, которые надеется задать в зависимости от хода дискуссии с президентом. Также журналистка отметила, что у неё самые радостные ожидания от этого мероприятия.

Путин 19 декабря заявил, что российские власти будут помогать тем, кто захочет переехать из Курской области и переселиться в другие регионы страны. Эта инициатива направлена на улучшение условий жизни и предоставление новых возможностей для тех, кто рассматривает переезд, подчеркнул глава государства. На эти цели выделили 108 млрд рублей. По его словам, курская администрация будет работать все праздники, чтобы решить вопросы с жильём и другие проблемы.