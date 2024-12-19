Москва, 19 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Из-за таяния вечной мерзлоты возникаю риска для ряда прибрежных городом России, включая Санкт-Петербург. Об этом 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

«Если они будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой. Во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург«, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в данный момент необходимо думать о мерах по предотвращению данных угроз, приведя в пример дамбу в Финском заливе, построенную во время императора Петра Первого.

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