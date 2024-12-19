Москва, 19 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Журналист Кир Симмонс, представляющий американскую компанию NBC, поспешно сбежал с прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, совмещённую с его пресс-конференцией. Соответствующее видео опубликовал журналистПавел Зарубинв своём Telegram-канале.

Кадр из трансляции Американский журналист Кир Симмонс

«Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — добавил Зарубин.

Позже Зарубин сообщил, что Симмонс покинул прямую линию из-за собственного эфира, спустя час он вернулся в зал.

В 2024 году, как и в 2023-м, большая пресс-конференция президента совмещена с прямой линией. Сбор вопросов начался в ночь на 8 декабря. На повестке дня прямой линии — вопросы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. Кроме того, обсуждаются темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие.

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