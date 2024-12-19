Москва, 19 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В определённый момент общество подойдёт к теме захоронения тела Ленина, но сейчас нельзя делать по этому вопросу ничего, что раскалывало бы общество, подчеркнул глава государства.

Путин ранее отмечал, что тело Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать. Мавзолей — важная страница в памяти для многих людей, заявлял президент. У властей нет планов по перезахоронению теле Ленина, отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в августе высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея. Он отметил, что Мавзолей фактически является музеем.

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