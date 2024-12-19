Салехард, 19 декабря, 2024, 16:00 — ИА Регнум. С 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе запускается федеральный проект «Время героев». О внедрение программы на уровне регионов заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия».

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов

Глава Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в реализации федеральной программы будут применяться подходы и методики Президентской академии, которая является её оператором. «Время героев» позволит подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

«Мы очень хотим выявить ямальцев — участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении», — отметил Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов

В регионе есть бывшие военнослужащие, которые готовы проявлять инициативность и собранность в работе на благо общества, уверен губернатор. Он сообщил, что многие из них уже этой осенью вошли в состав местных дум.

Помощь бойцам спецоперации на Ямале оказывают в самых разных сферах. На текущий момент в округе действует около 60 мер поддержки для военнослужащих и их семей. По любым вопросам участники СВО и их родственники могут обратиться к социальным координаторам филиала фонда «Защитники Отечества».