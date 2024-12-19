Москва, 19 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки бойцов, которые уходят с военной службы. Об этом 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Что касается работы фонда «Защитники Отечества». Он тоже был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые были до сих пор для ребят наших, которые нуждаются в помощи, получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер недостаточно. Нужно создавать отдельный механизм, инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооружёнными силами. Фонд «Защитники Отечество» для этого был и создан — для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства», — объяснил президент.

Глава государства назвал успешной работу фонду.

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