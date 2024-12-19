Москва, 19 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Очень чувствительный вопрос — информирование семей военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести или попали в плен. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это очень чувствительный вопрос для многих людей, одно дело, когда человек воюет, и дай Бог, чтобы всё было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные», — отметил он.

Другое дело, когда человек «пропадает с радаров». В этом случае возникает вопрос поддержки семей, сказал президент.

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