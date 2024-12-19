Берлин, 19 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Немецкие профсоюзы и Volkswagen почти договорились о сохранении предприятий концерна в Германии. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Moritz Frankenberg/dpa

Отмечается, что стороны склоняются к реструктуризации, которая подразумевает отказ от премий, но дает гарантии занятости до 2030 года и сохранение работы всех заводов.

Как отмечает издание, заключение соглашения позволит руководству запустить необходимые изменения и переломить ситуацию вокруг автопроизводителя. Volkswagen столкнулся с проблемой избыточных мощностей в Германии, что связывают с сокращением доли рынка в Китае.

Также обсуждается перенос производства автомобиля Golf с немецкого завода в Мексику, но чётких договорённостей пока нет.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники автоконцерна Volkswagen 2 декабря начали забастовку против сокращения рабочих мест и закрытия части производства.

В октябре Volkswagen в ходе переговоров с профсоюзом промышленников IG Metall предложил снизить зарплаты сотрудникам на 10% ради сохранения рабочих мест. Профсоюз выдвинул требование повысить зарплаты на 7% и восстановить коллективный договор, который компания планирует расторгнуть в конце года. В Volkswagen заявили, что не в состоянии удовлетворить эти требования из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. В компании отметили, что уровень зарплаты даже после снижения останется привлекательным для отрасли.

О планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Отмечалось, что одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.