Москва, 19 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не сообщает президенту Владимиру Путину о решении в отношении ключевой ставки заранее. Об этом глава государства сообщил в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Ближайшее заседание ЦБ состоится 20 декабря.

«Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей «комсомольской ячейке», и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — заявил президент.

Путин также выразил надежду, что решение ЦБ в отношении ставки, которое озвучат 20 декабря, будет взвешенным.

«Надеюсь, что оно (решение. — Прим. ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции глава государства также отметил, что Банк России мог бы раньше применить инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки.

Ранее Путин заявлял, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки Банк России снижает перегрев экономики. Он отметил, что положительный фактор «охлаждения» — стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране.