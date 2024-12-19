Москва, 19 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются потому, что основаны на анализе. Об этом сообщил 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Жириновский

Главе государства задали вопрос, сбудутся ли предсказания Жириновского в будущем.

«Я, естественно, был знаком хорошо с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель. Он не был предсказателем. Он любил эпатаж и с удовольствием эффектно это делал», — ответил Путин.

Как подчеркнул президент, Жириновский был очень эрудированным политиком и экспертом по Ближнему Востоку.

«Всё, что он говорил, сбывается, действительно. Потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуаций. И это сбывается», — добавил глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936498" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин объяснил, почему сбываются прогнозы Жириновского

Путин также отметил, что прогнозы Жириновского основаны на политическом опыте и его знаниях.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Основатель ЛДПР в начале февраля 2022 года после заражения коронавирусной инфекцией был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они не сделаны на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с большими, глубокими знаниями.