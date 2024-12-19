Москва, 19 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря проведёт заседание Государственного совета, на котором будут обсуждаться вопросы поддержки семей. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба Кремля.

Софья Сандурская/ТАСС

«Участники встречи подведут итоги уходящего Года семьи, обсудят, какие дополнительные федеральные меры поддержки необходимы, чтобы переломить демографическую ситуацию в стране», — говорится в сообщении.

Обсуждения будут посвящены различным мерам и практическим действиям в регионах, выстраиванию информационной работы по продвижению семейных ценностей, направленной в том числе на повышение престижа многодетности, добавили в пресс-службе.

На заседании ожидаются доклады министра труда и соцзащиты Антона Котякова, губернатора Новгородской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрея Никитина и руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, 2024 год согласно указу главы государства был объявлен Годом семьи. Цель этого решения — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Президент Путин не раз подчёркивал, что самая важная задача для государства — укрепление семей. В апреле он поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.