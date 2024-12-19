Москва, 19 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 19 декабря заявил о нехватке кадров в стране и отметил, что жителей Средней Азии необходимо подготавливать перед работой в РФ.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Нужно вместе с нашими партнёрами работать над тем, чтобы развивать в Средней Азии сеть русских школ, знакомить людей, которые собираются к нам приехать на работу, с традициями и культурой, с требованиями российского законодательства», — отметил глава государства в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

При этом в создании отдельного ведомства по вопросу иностранных граждан пока нет необходимости, отметил Путин. По его словам, укреплять работу в данном направлении нужно в рамках работы МВД.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы, а не иностранные граждане. По его словам, легальных приезжих страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.

Ранее, 9 ноября, российский лидер подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Рособрнадзор наделили правом контролировать факты отсутствия у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии у них действующего сертификата.