Москва, 19 декабря, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Если речь идёт о торможении видеохостинга YouTube, то вопросов больше к его владельцу, а не к российским властям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

germany_photography

«Компания Google, запуская сервис в России, создала множество дочерних структур, обеспечивающих его работу. После введения антироссийских санкций руководство Google сократило финансирование и поставки необходимой техники в свои дочерние компании и таким образом само создало для себя определённые проблемы», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что Google и YouTube не могут нарушать законодательство РФ и злоупотреблять Сетью в интересах своих правительств. По словам главы государства, при поиске определённого контента на западном видеохостинге всплывает контент совершенно другой направленности, политической.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. 26 июля служба отметила, что имеет достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании.

Летом 2024 года экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы видеохостинга YouTube в России примерно на 70%. Игнорирование администрацией YouTube российского законодательства привело к решению дата-центров оборвать сотрудничество с Google, добавил депутат.