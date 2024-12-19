Москва, 19 декабря, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Гонения на РПЦ на Украине можно сравнить с расстрелом на глазах у всех, но мир не хочет этого замечать. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Русская православная церковь на Украине растерзывается на глазах у всего мира. Права людей нарушаются грубейшим, вопиющим образом.

«Это как расстрел всё равно. И все во всём мире предпочитают этого не замечать», — сказал Путин.

Он добавил, что киевскому режиму это аукнется. Рано или поздно украинский народ даст оценку безбожникам. Гонения, по его словам, устроили люди без роду и племени, которые не дорожат тем, что важно для народа, которые когда-нибудь «удерут» из страны и «будут ходить не в церковь, а на пляж».

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Как сообщало ИА Регнум, украинские власти в разных регионах запретили деятельность УПЦ за «связь с Россией». Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о фактическом запрете этой церкви на всей территории страны.