Москва, 19 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Диверсии киевского режима против россиян демонстрируют его террористическую суть. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

AP/TASS/Dmitry Serebryakov

Комментируя убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова глава государства отметил, что это не первая подобная попытка и такие действия Киева российской стороне известны и понятны.

«К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих… и на журналистов покушения, и на общественных деятелей покушения. Достаточно вспомнить только убийство [Дарьи] Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима», — сказал он.

Путин отметил, что такие события также являются свидетельством того, что российские правоохранительные и специальные службы пропускают такого рода удары, в связи с чем, по его словам, нужно совершенствовать свою работу и не допускать тяжелейших проколов.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Ожидавший генерала водитель в служебной машине, получил контузию и получил ранения осколками стекла.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трём статьям, в том числе о теракте и убийстве, которое передали в центральный аппарат СК России. Подозреваемого в совершении теракта, заминировавшего самокат и транслировавшего кураторам на Украине съёмку подъезда Кириллова, 18 декабря задержали в Московской области.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в Московской области в результате подрыва её автомобиля. В правоохранительных органах позднее сообщили, что организацией этого теракта занимались украинские спецслужбы.