Москва, 19 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря пошутил про блогера Влада А4 Бумагу.

Кадр из видео Блогер Влад А4 Бумага

Во время мероприятия пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал возможность Бумаге задать российскому лидеру вопрос, назвав блогера «нетрадиционным гостем».

«В каком смысле?» — отреагировал президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936478" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Нетрадиционный гость блогер Влад A4

Президент поинтересовался, является ли Бумага псевдонимом блогера. На что молодой человек ответил, что это его настоящая фамилия.

«Бумага в известной игре сильнее камня», — добавил Путин.

Вместе с этим российский лидер поздравил блогера с достижением отметки в 80 млн подписчиков, отметив, что этот показатель говорит об уникальности контента.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля Путин заявил, что, учитывая то, с каким потоком информации и информационным шумом сталкивается современная молодёжь, необходимо доходчиво доводить до неё объективные данные о России.

Путин в феврале назвал надёжные жизненные ориентиры молодёжи залогом будущего страны. Он отметил, что молодое поколение нужно воспитывать на традиционных ценностях и лучших образцах отечественной и мировой культуры. Также президент заявил о важности истории, так как она помогает познать свои корни, узнать про величие России.

1 апреля пресс-служба Кремля опубликовала поручения главы государства правительству. В том числе он поставил задачу разработать национальный проект «Молодёжь и дети». В рамках этой программы запланировали построить 150 новых общеобразовательных организаций в регионах, где есть их дефицит.