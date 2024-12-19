Москва, 19 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Центральный банк мог бы пойти по разрешительному пути в рамках борьбы с инфляцией, стимулируя развитие собственных промышленных производств, заявил доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, сославшись на мнение ряда экспертов, что Центробанк (ЦБ) мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Президент уточнил, что подобные меры ЦБ начал применять летом.

«Ключевая ставка является одним из основных инструментов регулирования экономического развития, экономического роста. Поэтому предположу, что Центральный банк мог бы пойти по пути не столько запретительному, сколько по пути разрешительному. Потому что достаточно сложно бороться с инфляцией, которая по своей природе является инфляцией издержек, повышением ключевой ставки», — рассказал эксперт.

Селезнев объяснил, что сейчас значительная часть товаров, комплектующих, составляющих, продолжает оставаться импортной. Эксперт напомнил, что президент России говорит о важности и необходимости импортозамещения для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и импортонезависимость страны.

«Для этого нужно обеспечить стимулирование развития собственных промышленных производств, собственного реального сектора, собственной экономики. Для того, чтобы это стимулировать, нужно предложить экономике механизмы длинных дешёвых денег. Естественно, с учётом соответствующего мониторинга и контроля за их расходованием по целевому назначению»,— объяснил Селезнев.

Политолог считает осторожные действия Центрального банка небезосновательными, потому что излишние деньги могут привести к чрезмерному разогреву экономики, попав не в реальный сектор, а сразу на фондовый рынок. В результате принятые меры не обеспечат необходимого эффект в виде понижения инфляции.

«У нас есть успешные примеры таких механизмов, когда деньги направлялись на развитие реального сектора экономики. Это программы, которые были у того же самого Минпромторга, разного рода субсидии и прочее. Необходимо делать такие программы и такие инструменты доступными для малого и среднего бизнеса. Вот это позволило бы обеспечить должный уровень импортонезависимости. То есть технологической, производственной самостоятельности. И, в общем-то, увеличения денежной массы без перегрева экономики»,— пояснил эксперт

При этом Селезнев не согласился с мнением ряда экспертов о том, что руководству Центрального банка якобы недостаёт необходимой квалификации, из-за чего необходимые меры не были приняты заранее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что через повышение ключевой ставки и сокращение льготной ипотеки Банк России снижает перегрев экономики. Он отметил, что положительный фактор «охлаждения» — стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.