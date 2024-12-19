Москва, 19 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Лимитов на выдачу со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Гавриил Григоров/ТАСС

По словам главы государства, смысла в прекращении льготной IT-ипотеки нет, так как экономия для бюджета будет небольшая. Путин заверил, что программы льготных семейной и сельскохозяйственной ипотек сохранятся. Он добавил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.

«Я прошу правительство обеспечить объёмы необходимых субсидий. Мы здесь наведём порядок», — подчеркнул российский лидер.

Новость дополняется