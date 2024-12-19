Москва, 19 декабря, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Миграционный вопрос в России является чувствительным и острым, хотя в Европе он стоит ещё острее, заявил в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент Владимир Путин.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Это очень чувствительный и острый вопрос. Он не только для нас острым является, он и для Европы является ещё гораздо более острым», — подчеркнул глава государства.

Для сокращения числа мигрантов в России нужно повышать производительность труда, отметил Путин.

«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре Путин подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Президент уточнил, что мигранты должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.

9 ноября Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы, а не мигранты. По его словам, легальных трудовых мигрантов страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.