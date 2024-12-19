Москва, 19 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Отношения России и Китая основаны на полном доверии и не противоречат интересам других стран. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Всё, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене, что продолжится и в дальнейшем. Кроме того, российский лидер передал приветствие председателю КНР Си Цзиньпину.

«Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности, заявил Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай — её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент. В ходе встречи с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Казани Путин назвал отношения двух стран образцовыми.

2 октября Путин в поздравительном послании по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и КНР заявил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытание временем и вышли на самый высокий уровень за весь период их существования.

5 июня российский лидер отметил, что отношения РФ и КНР основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера. Российский лидер также уточнил, что Китай остаётся основным экономическим партнёром России.

16 мая президент РФ на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Кроме того, Путин добавил, что в основе российско-китайских отношений лежат принципы доверия, равноправия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.