Вильнюс, 19 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Оружейные склады некоторых европейских стран уже опустели после военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщил журналистам 19 декабря литовский президент Гитанас Науседа перед началом саммита Европейского союза.

Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Глава государства отметил, что Западу практически нечего поставлять Украине, несмотря на необходимость Евросоюза продолжать её вооружение.

«Конечно, мы должны поставлять, особенно те страны, у которых всё ещё есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину», — сообщил Науседа.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в марте отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия в страну только подтверждают участие западных государств в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые участвуют в этой схеме. Он также отметил, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта.

Кроме того, как подсчитала газета The Wall Street Journal 3 декабря, военная помощь на сумму примерно $126 млрд может потребоваться киевскому режиму для ведения боевых действий в 2025 году. По данным неназванного украинского чиновника, средства понадобятся Украине для компенсации якобы быстро растущих военных расходов России. Также отмечалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, которые Украина потеряла в обмен на вступление в НАТО.