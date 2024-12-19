Москва, 19 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Каждый день глав российских субъектов должен начинаться и завершаться решением вопроса демографии в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Хочу обратиться ко всем руководителям субъектов РФ. Каждый ваш рабочий день должен начинаться и заканчиваться решением вопроса демографии в стране, потому что это вызов для многих государств мира, в том числе и для России», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что, хоть в России делается немало для увеличения демографических показателей, этого недостаточно. По словам главы государства, говорить об успехах в этой сфере можно будет говорить лишь после того, как изменится негативный тренд.

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Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В декабре 2024 году в российском ВЦИОМ сообщили, что на 10 новых браков в России приходится 8 разводов. Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по данному показателю.