Москва, 19 декабря, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в 2022 году убедил Украину продолжать конфликт с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

ABACA/ТАСС

Он напомнил, что так были сорваны стамбульские договорённости.

«Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года… Потом почему-то отказались. Ну почему — понятно, потому что приехал ваш союзник господин Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что жители Украины, которые хотели бы сражаться, уже заканчиваются.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин допустил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог бы снова стать основой для урегулирования конфликта. Российский лидер отметил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Путин добавил что ни о каких других дополнительных условиях в проекте речи не шло, в РФ о них никогда не слышали.

Президент РФ не раз указывал на то, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Глава государства отмечал, что для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.