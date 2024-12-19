Москва, 19 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Боеготовность российской армии сейчас является самой высокой в мире, то же самое касается и российской оборонной промышленности. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«С уверенностью говорю, что боеготовность ВС России сейчас находится на самом высоком уровне в мире. То же самое касается и российской оборонной промышленности. Мы наращиваем производство всего, что нужно для наших армии и флота. Делаем это достаточно уверенно и быстрыми темпами», — рассказал российский лидер.

Путин уточнил, что успехи России в зоне СВО также во многом обусловлены работой военно-промышленного комплекса страны. Президент также отметил, что западные противники не демонстрируют подобного уровня боеготовности.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября Путин отмечал, что Вооружённые силы РФ успешно, грамотно и мужественно действует на линии фронта. Президент России также высоко оценил подготовку и работу российских военных, добавив, что именно от их героизма зависит успех страны в СВО.

18 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга заявил, что российские войска выполнили все задачи, которые поставило перед ними командование в 2024 году. По его словам, в армии постоянно обновляются вооружение и техника, повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений. Также он отметил, что в ходе спецоперации на Украине военные формирования накопили большой практический опыт, в том числе в области применения авиации и средств противовоздушной обороны.