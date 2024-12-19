Москва, 19 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал Украину «противной стороной» в переговорах в прямом и переносном смысле.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова отказалась от переговоров, а мы всегда к этому готовы», — заявил Путин.

Он добавил, что Украина весной 2022 года парафировала договорённости в Стамбуле и была с ними согласна, однако после приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказалась от соглашений.

Как передавало ИА Регнум, Песков 16 декабря отметил, что предпосылок для переговоров с Киевом нет. Он подчеркнул, что условия России должны быть выполнены, напомнив, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.

20 июня Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член делегации от Украины Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.