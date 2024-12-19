Москва, 19 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Во время прямой линии Владимир Путин вспомнил эпизод, который описывает состояние «суверенитета немецкого народа». Президент рассказал о случае на юбилее бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Все выступающие исполняли песни на английском языке, и только Кубанский казачий хор исполнил песню на родном языке канцлера, которую солисты выучили за день. Внук руководителя Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко рассказал ИА Регнум, кому принадлежала идея за короткий срок выучить песню на немецком языке

Гавриил Григоров/РИА Новости

В ходе прямой линии Владимир Путин отметил важность суверенитета для любого государства и привёл в пример страны Евросоюза, которые постепенно теряют свою самоидентичность.

«Знаете, суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили это чувство такой своей Родины и суверенитета. Ведь кто такие европейцы? Они все гордятся, что они европейцы, но они, прежде всего, французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. А они всё стараются, знаете, сгладить что-то, зашлифовать, и, в конце концов, это отражается на всём, в том числе и на экономике», — отметил Владимир Путин.

Глава государства привел в пример примечательный случай двадцатилетней давности. В 2004 году в немецком городе Ганновере праздновал свой 60-летний юбилей на тот момент канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

На праздник были приглашены многочисленные музыкальные группы и ансамбли со всего мира, которые исполняли песни исключительно на английском языке. Единственным коллективом, который поздравил Шрёдера песней на его родном немецком языке, стал Кубанский казачий хор из России. Ансамбль привёз на мероприятие лично Владимир Путин.

«Небольшой концертик был такой, и все коллективы исполняли песни на английском языке. Я, по-моему, и тогда сказал, даже хор девочек Ганновера пел на английском. Но был один коллектив, который пел на немецком, это Кубанский казачий хор, который я привёз с собой. Для меня было полной неожиданностью, я у них спросил: «Откуда вы это знаете?» Они мне сказали: «Из уважения к немцам, из уважения к принимающей стороне мы выучили по дороге». И пели на немецком языке, в том числе и песню этого региона, где мы находились. Потом многие ко мне подходили в перерыве и говорили: нам стыдно, что только русские казаки пели на немецком», — поделился воспоминаниями Владимир Путин.

Журналисты ИА Регнум связались с представителями Кубанского казачьего хора и выяснили, кому пришла идея выучить песни на немецком языке.

«Идея выучить песни на немецком языке для выступления на юбилее канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пришла художественному руководителю и главному дирижеру Государственного академического Кубанского казачьего хора — Захарченко Виктору Гавриловичу. Он лично поручил своим подопечным выучить песни на родном языке принимающей страны», — рассказал первый заместитель генерального директора хора и внук руководителя ансамбля Виктор Витальевич Захарченко.

kremlin.ru Виктор Захарченко

Захарченко также отметил, что Кубанский казачий хор исполняет песни на многих языках мира, а быстро разучивать иностранные композиции помогают многолетний опыт и профессионализм коллектива.

«Гастрольный план-график у нашего хора составляет свыше 200 концертов в год, наши музыканты — профессионалы и успевают изучать ещё и песни на иностранных языках», — отметил Виктор Витальевич Захарченко.

Сегодня, 19 декабря, в Москве проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ.