Москва, 19 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. С Россией воюют практически все страны НАТО. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Global Look Press

«С нами практически воюют все страны НАТО», — отметил глава государства.

Президент также отметил рост стоимости военной продукции, в частности боеприпасов, на Западе. Странам НАТО может не хватить и 3% ВВП на военные расходы, если стоимость этой продукции продолжит расти, заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре Путин заявил, что Запад хочет уничтожить Россию. Об этом свидетельствуют заявления западных политиков о стремлении нанести РФ «стратегическое поражение», отметил президент.

В сентябре Путин отмечал, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение. Это стремление является иллюзорным расчётом тех, кто не знает российскую историю, указывал глава государства.

Путин также заявлял, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что военный блок воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.