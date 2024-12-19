Москва, 19 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн является хорошим руководителем. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Ростислав Гольдштейн

«Он хороший руководитель, чуткий человек и очень такой стабильный и системный», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что у него всё получится.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Республики Коми Владимир Уйба 5 ноября объявил, что уходит с поста главы Коми, так как президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

В тот же день Путин в ходе рабочей встречи в Кремле предложил главе Еврейской автономной области Гольдштейну, работавшему в Коми с начала 1990-х годов, временно возглавить республику. Тот ответил, что принимает предложение «с гордостью и честью».

Ростислав Гольдштейн родился в 1969 году в Калининской (Тверской) области. Он занимал должности депутата Госдумы (2007–2015 гг.), сенатора от Еврейской АО (2015–2019 гг.). Пост главы этого региона он занял в 2020 году.