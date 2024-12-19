Москва, 19 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Сборная России сохранила 34-ю строчку по итогам 2024 года в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) среди мужчин. Информация с обновлённым 19 декабря списком размещена на сайте организации.

РИА Новости/Александр Вильф

Российская команда по футболу набрала 1512 очков и сохранила позицию в рейтинге текущего года.

Первое место досталось Аргентине с 1867 баллами, второе — французской сборной с 1859 очками, а третье — испанской команде, которая суммарно набрала 1853 балла.

В марте 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили об отстранении российских сборных и клубов от участия в турнирах на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат мира 2026 года пройдёт без России. В турнире примут 48 национальных сборных из 54 стран. Само мероприятие состоится 13 декабря в штаб‑квартире федерации в Цюрихе. Отборочный европейский турнир пройдёт с марта 2025 года по март 2026‑го.

11 декабря в ФИФА рассказали, что чемпионат мира по футболу — 2030 пройдёт в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Португалии и Марокко. Сообщается, что государства предложили 20 стадионов для матчей чемпионата. Кроме того, Уругвай примет первый матч, в стране также пройдёт церемония, посвящённая столетию первого чемпионата мира.