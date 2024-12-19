В изменённой доктрине по ЯО сказано о новых военных рисках, заявил Путин
Москва, 19 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В изменённой ядерной доктрине говорится о новых военных опасностях, которые способны стать угрозами суверенитету страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
«Мы обсуждаем некоторые новые военные опасности, которые могут перерасти в реальные угрозы», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что в документе также поднимается вопрос о повышении ответственности неядерных государств, которые могут участвовать в агрессии против РФ вместе с ядерными державами. Путин также заверил, что Россия сделает всё необходимое для обеспечения безопасности Белоруссии.
Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.
В обновлённой редакции документа в число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.
Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум отметил, что внесённые в ядерную доктрину изменения предполагают различные варианты ответных действий России на атаки. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что это вряд ли изменит те решения, которые уже приняты на Западе по поводу использования дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.