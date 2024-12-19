Москва, 19 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В изменённой ядерной доктрине говорится о новых военных опасностях, которые способны стать угрозами суверенитету страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы обсуждаем некоторые новые военные опасности, которые могут перерасти в реальные угрозы», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в документе также поднимается вопрос о повышении ответственности неядерных государств, которые могут участвовать в агрессии против РФ вместе с ядерными державами. Путин также заверил, что Россия сделает всё необходимое для обеспечения безопасности Белоруссии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В изменённой доктрине по ЯО сказано о новых военных рисках, заявил Путин

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». В документе говорится, что базовый принцип доктрины не изменился. Соответствующее правило гласит, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета России.

В обновлённой редакции документа в число условий для применения страной ЯО вошли старт баллистических ракет, атакующих территорию РФ или её союзников; использование противником ядерного оружия или других типов оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответа российских ядерных сил; агрессия в отношении России с применением обычного оружия, что угрожает существованию страны.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум отметил, что внесённые в ядерную доктрину изменения предполагают различные варианты ответных действий России на атаки. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что это вряд ли изменит те решения, которые уже приняты на Западе по поводу использования дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.