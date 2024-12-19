Москва, 19 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся пенсий для жителей регионов Донбасса и Новороссии, должны решаться без излишней бюрократии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Сергей Батурин/РИА Новости

Так он отреагировал на вопрос пенсионера из Красного Лимана, который рассказал, что хотел бы добиться справедливого перерасчёта пенсий. Путин в ответ напомнил, что недавно в РФ был принят соответствующий документ.

«Недавно был принят закон о том, что весь стаж, полученный человеком в предыдущие годы и десятилетия, засчитывается», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря президент России подписал закон о включении в пенсионный стаж граждан России периода работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года. Согласно документу, в Донецкой и Луганской народных республиках в трудовой стаж россиян при определении права на страховую пенсию будут включать период с 11 мая 2014 по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, там сказано, что лицам, получавшим пенсионные выплаты в соответствии с законодательством территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при исчислении размера страховой пенсии могут учесть среднемесячный заработок за 2000–2001 годы либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года.