Москва, 19 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже вернулись как минимум 300 тыс. человек, в городе восстановлено 1,7 тыс. домов. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Александр Иванов/РИА Новости

«В Мариуполь, по нашим оценкам, вернулись уже как минимум 300 тыс. человек. Количество населения быстрым темпом продолжает расти», — сказал он.

Глава государства уточнил, что до начала военных действий в городе проживало, по официальным данным, порядка 430 тыс. человек. Путин добавил, что знает о ситуации в Мариуполе, где бывает лично, и регулярно получает доклады правительства по этому вопросу.

«Примерно 1,7 тыс. домов восстановлено, но не все ещё введены, документы на 500 с лишним домов сейчас оформляются, но они уже есть», — отметил он.

Российский лидер заметил, что Мариуполю уделяется много внимания, добавив, что в городе восстанавливаются дома и строятся заново. Он также назвал ситуацию в Мариуполе строительным бумом.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября советник назначенного киевскими властями так называемого мэра Мариуполя Пётр Андрющенко признал, что в город с подконтрольных Украине территорий вернулись порядка 30% горожан. По его утверждению, это произошло из-за проблем с жильём. Вскоре после этого заявления украинского чиновника уволили.

Российские военные освободили Мариуполь в апреле 2022 года. Город сильно пострадал во время боёв, и сейчас его активно отстраивают. Летом текущего года в городе открыли после восстановления железнодорожный вокзал.

Президент России в конце июля отмечал, что исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы на будущее как для себя, так и для своих детей.