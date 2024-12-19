Москва, 19 декабря, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В новых регионах России уже восстановили 21 тыс. объектов, а в ближайшие пять-шесть лет будут восстановлены и построены ещё 20 тыс. объектов. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Александр Сухов/РИА Новости Восстановление Мариуполя

Глава государства отметил значительную помощь регионов-шефов в деле восстановления новых субъектов.

«Запланирована большая работа до 2030 года. Уже сейчас воссоздана, восстановлена 21 тыс. объектов», — заявил Путин.

Возрождение новых регионов идёт хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности, отметил также глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, в июле президент отмечал, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул важность создания достойных условий для жителей новых субъектов. Нужно уже сейчас ускоренными темпами ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты, добавил Путин.

С 2022 по 2024 год в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Кроме того, за этот период в новых регионах страны построили и реконструировали порядка 1300 объектов образования.