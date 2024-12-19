Трасса вокруг Азовского моря будет не хуже «Тавриды», сообщил Путин
Москва, 19 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Планируется построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, не уступающую по качеству крымской «Тавриде». Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии.
«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, с четырёхполосным движением и со всеми преимуществами такой трассы», — рассказал российский лидер.
Путин уточнил, что небольшая часть этой дороги, от Таганрога до Мариуполя, уже сделана. Президент также заявил о планах постепенно восстановить всю дорожную сеть в новых регионах России.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сроки строительства сети автодорог вокруг Азовского моря. По его словам, строительство дороги М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также обход Краснодара завершатся в 2023 году, в конце текущего года — часть участка от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году будет полностью построена ещё часть — до Керченского моста.
20 сентября он также сообщил, что строительство четырехполосной автодороги вокруг Азовского моря протяженностью 1,4 тыс. км потребует финансирования в размере до 600 млрд рублей до 2030 года. По его словам, на данный момент все участки определены и ведётся обсуждение.