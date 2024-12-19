Москва, 19 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Планируется построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, не уступающую по качеству крымской «Тавриде». Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии.

Константин Михальчевский/РИА Новости Трасса «Таврида» в Крыму

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму, с четырёхполосным движением и со всеми преимуществами такой трассы», — рассказал российский лидер.

Путин уточнил, что небольшая часть этой дороги, от Таганрога до Мариуполя, уже сделана. Президент также заявил о планах постепенно восстановить всю дорожную сеть в новых регионах России.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сроки строительства сети автодорог вокруг Азовского моря. По его словам, строительство дороги М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также обход Краснодара завершатся в 2023 году, в конце текущего года — часть участка от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году будет полностью построена ещё часть — до Керченского моста.

20 сентября он также сообщил, что строительство четырехполосной автодороги вокруг Азовского моря протяженностью 1,4 тыс. км потребует финансирования в размере до 600 млрд рублей до 2030 года. По его словам, на данный момент все участки определены и ведётся обсуждение.