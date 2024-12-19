Москва, 19 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. У России имеется достаточно сил и средств для того, чтобы восстановить свои исторические территории. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Хватит [сил и средств для восстановления исторических территорий], даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий», — сказал он.

Президент РФ уточнил, что эта программа рассчитана до 2030 года, добавив, что на новых территориях уже идёт и будет продолжаться работа по целому ряду направлений.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря зампредседателя Совета безопасности РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал реализовать в полной мере потенциал новых российских регионов. Он отметил, что там живут энергичные и талантливые люди, способные приумножить славу страны.

Путин в сентябре назвал развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей одним из важнейших национальных приоритетов. Глава государства подчеркнул, что эта цель будет достигнута безо всяких сомнений.