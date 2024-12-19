Москва, 19 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, предположительно, переводил похищенные средства на счёт жены. Об этом сообщил 19 декабря ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иван Шаповалов/ТАСС Генерал армии Дмитрий Булгаков

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчётном счёте, открытом на его супругу», — говорится в документах.

Отмечается также, что при таких обстоятельствах деньги на счёте жены Булгакова могут быть конфискованы по приговору суда. Кроме того, срок ареста банковских счётов генерала по требованию следствия продлили до 25 марта 2025 года, сообщает агентство.

Как ранее передавало ИА Регнум, о задержании экс-замминистра обороны стало известно 26 июля. Его отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Булгакова подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Свою вину он не признаёт.

По данным следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, используя служебное положение. В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители Грязинского пищевого комбината, а также представители компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

На имущество и банковские счета Булгакова наложили обеспечительные меры. Кроме того, его проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.