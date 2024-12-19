Москва, 19 декабря, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Защита Белоруссии является важной частью обновлённой ядерной доктрины России. Об этом на совмещённой прямой линии и пресс-конференции 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Ещё одна компонента, связанная с управлением ядерным оружием, четвёртая важная вещь: мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия сделает всё для обеспечения безопасности Белоруссии. Как уточнил президент, Россия в сфере обеспечения безопасности будет действовать по согласованию с белорусским руководством и президентом республики Александром Лукашенко.

«И я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин одобрил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Министр обороны России Андрей Белоусов ранее отмечал, что речь в документе идёт о формировании единого оборонного пространства и совершенствовании взаимодействия по вопросам совместного применения вооружённых сил.

Песков ранее подчеркивал, что Россия использует ядерное оружие в рамках своей ядерной доктрины в случае агрессии с применением неядерного оружия против РФ или Белоруссии, если возникнет критическая угроза суверенитету или территориальной целостности хотя бы одной из стран.

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук 4 декабря уточнял, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ЯО. Стороны скорректировали договорённости с учётом использования новейших технологий в военной сфере и применения вооружений, основанных на новых физических принципах.