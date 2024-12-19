Москва, 19 декабря, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Если США примут решение поставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, то мы попросим «наших ребят» на Украине сообщить, что в ней нового. Об этом на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре представитель украинского МИД заявил, что Киев может попросить THAAD после удара новой российской баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске.

Однако, как писали украинские СМИ, опрошенные аналитики утверждают, что запрос Украины вряд ли будет удовлетворен. Также отмечалось, что эксперты не уверены, может ли данный комплекс вообще перехватывать гиперзвуковые баллистические ракеты, так как о технических результатах испытаний «Орешника» информации нет. Более того уточнялось, что ориентировочная стоимость комплекса THAAD доходит до $3 млрд.