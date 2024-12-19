Москва, 19 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. У России есть с кем вести диалог на Украине, где есть много «наших ребят», которые мечтают освободить эту страну от неонацизма. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости Трансляция программы «Итоги года 2024» с Владимиром Путиным

«Нам есть с кем разговаривать на Украине. Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что говорит об этом безо всякой иронии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Киев грубо отверг предложение о переговорах, которое выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представитель Кремля назвал хамством реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на инициативу главы венгерского правительства.

Песков 16 декабря отметил, что предпосылок для переговоров с Киевом нет. Он подчеркнул, что условия России должны быть выполнены, напомнив, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.