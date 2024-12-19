Москва, 19 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Нельзя загадывать, сколько ещё продлится спецоперация, так как идут сложные бои. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему», — отметил глава государства.

По его словам, Россия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО. Ситуация в зоне боевых действий кардинально меняется, движение идёт по всей линии фронта.

«Речь идёт о продвижении не на сто, двести, триста метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Хочу это подчеркнуть — каждый день», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.