Москва, 19 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В России рост цен связан с несколькими объективными факторами. В частности, с урожаем, мировыми ценами и внешним давлением в виде санкций. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Глава государства пояснил, что рост цен в России обусловлен тем, что предложение не успевает за спросом. По его словам, доходы и зарплаты граждан РФ росли быстрее, чем выпуск товарной массы.

«Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», ― подчеркнул российский лидер.

Вторая объективная причина ― это урожай, отметил Путин. Также на росте цен на некоторые продукты питания сказываются внешние ограничения, не напрямую, но они оказывают своё влияние.

Также, указал президент, есть и субъективные причины.

«По поводу роста цен — есть вещи объективного и субъективного характера, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения», — отметил глава государства.

Он добавил, что рост цен — «вещь плохая», но выразил надежду, что власти смогут с этим справиться.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 декабря заявил о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что уровень инфляции в РФ рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%. Ранее глава государства отмечал, что в целом по России размер заработной платы растёт и темпы роста выше уровня инфляции. Стране нужна экономика высоких зарплат, в этом ключ к повышению эффективности производства, заявлял президент.