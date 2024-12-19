Москва, 19 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Правительство России работает эффективно и думает о будущем. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Правительство, оно работает у нас эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем. О будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжёлые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем и делали, как выяснилось потом, правильно», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что правительство формулирует задачи, национальные цели развития, нацпроекты.

«Неплохо бы (правительству. — Прим. ред.) поработать своевременно и в отраслевом плане, думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин обсудил с Совбезом развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. По словам президента РФ, это является важным и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны.

Глава государства также рассказал, что в России готовится национальный проект по развитию ракетно-космической промышленности. Он уточнил, что для отечественного оборонно-промышленного комплекса в ближайшем будущем потребуется диверсификация работы.